«المرور»: لا يوجد نص بنظام المخالفات يمنع الراكب من استخدام الجوال

أكد «المرور السعودي»، أنه لا يوجد نص بنظام المخالفات يمنع الراكب من استخدام الجوال أثناء القيادة.

وقد نفت الإدارة العامة للمرور، ما تردَّد حول منع الراكب الجالس بجوار قائد المركبة من استخدام الجوال، مشيرةً إلى أنه «لا يوجد نص بنظام المخالفات يمنع ذلك».

جاء ذلك ردًّا من «المرور السعودي» على استفسار حول وجود نص يمنع الراكب من استخدام الجوال، أثناء جلوسه بجوار قائد المركبة.

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