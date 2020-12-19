الصحة: 100 ألف جرعة من لقاح كورونا تصل السعودية أسبوعيًّا

أكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن اللقاح مساعد أساسي لدفاع الجسم الطبيعي، موضحةً أنه يُعرِّف الجسم بالفيروس لينتج أجسامًا مضادة تقوي مناعة الإنسان.

وقالت إن 347 ألف شخص سجَّلوا حتى الآن للحصول على اللقاح ضد كورونا، مؤكدةً أن التطعيم يوفر المناعة الكاملة بعد 12–14 يومًا من الجرعة الثانية.

وأشارت إلى عدد من اللقاحات تحت الدراسة من اللجان العلمية، «وقد نعتمد لقاحًا جديدًا نهاية العام».

وفي بيانٍ عبر حسابها على «تويتر»، قالت «الصحة»: «اللقاحات وسيلة آمنة وفعالة للوقاية من المرض»، مشددةً على أن جميع اللقاحات تخضع لاختبارات مشددة، بما في ذلك تجارب سريرية قبل الموافقة على استخدامها.

وأضافت: «لا تسجل الجهات المختصة في المملكة أو توزع سوى اللقاحات التي تلبي معايير الجودة والأمان»، لافتةً إلى أن اللقاح يعتبر آمنًا، نظرًا إلى اجتيازه مراحل الاختبار بفاعلية، وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

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