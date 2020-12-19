إغلاق 175 محلا تجاريا مخالفا في عسير

وفي ذات السياق، صادرت الفرق الرقابية 1181 لترًا من المواد التالفة أو التي تعرضت لسوء حفظ وتخزين، إلى جانب مصادرة 2845 كجم من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك، كما رصدت مخالفات تتعلق بسوء النظافة العامة في المنشأة أو العاملين بها.
في ضوء ذلك، بين أمين منطقة عسير وليدي الحميدي، أن هذه الحملة مستمرة وتتطلع لمزيد من النجاحات الميدانية وخصوصًا فيما يُقدّم للمستهلك من أغذية إلى جانب التأكد من سلامة الاشتراطات النظامية الخاصة بالمنشآت والعاملين بها، موجها شكره للفرق الرقابية على جهودهم الميدانية والرقابية خلال الحملة أو ما قبلها، ومشيرا إلى أهمية دور المستهلك بالتواصل ورفع البلاغات والملاحظات المرصودة في هذه المنشآت عبر 940.
يذكر أن أمانة منطقة عسير بدأت حملتها الرقابية على مستوى البلديات، حيث تبذل جهودًا كبيرةً في مجال الرقابة الغذائية والبلدية على المنشآت، حيث قام أمين المنطقة ومراقبو الأمانة بزيارات مفاجئة لعددٍ من المطاعم في أبها ومحايل وتنومة والمجاردة، والتي تم رصد عددٍ من المخالفات خلالها، وتم اتخاذ العقوبات النظامية على المخالفين.
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