 بشأن كورونا.. الصحة السعودية تزف بشرى سارة لسكان المملكة

السبت 19 ديسمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، أنها تخطط لتطعيم ألف شخص يوميًا بلقاح فيروس كورونا وصولًا إلى 10 آلاف شخص، وذلك بدءًا من الـ 48 ساعة المقبلة.

وقالت الصحة السعودية، إنها ستفتتح مراكز للتطعيم بلقاح كورونا في المنطقة الشرقية ومكة المكرمة خلال أيام، وفقًا لقناة "العربية".

وأكدت الصحة السعودية على أمان وفعالية اللقاح، موضحة أنها لم تسجل أي آثار جانبية غير اعتيادية لمن تلقوا اللقاح.

وأشارت الصحة السعودية إلى أن مائة ألف جرعة من لقاح فايزر ستصل للسعودية أسبوعيًا، لافتة إلى أن المملكة تدرس لقاحي موديرنا وأسترازينيكا قبل اعتمادهما.

وسجّلت الصحة السعودية، اليوم السبت، 11 حالة وفاة و158 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.