شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة: تعاون استراتيجي مشترك بين المملكة وروسيا والان نبدء بالتفاصيل

- نائب رئيس وزراء روسيا: نعمل مع المملكة من أجل استقرار أسواق النفط العالمية

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: سيكون هناك تعاون مشترك في اللجنة السعودية الروسية المشتركة على الجانب الإستراتيجي، إضافة إلى تقديم برامج وأنشطة متعددة. وهناك فرق عمل لإعداد الاجتماع المقبل الذي نتأمل أن ينعقد في نهاية شهر مارس للعام القادم حضورياً.

فيما أكد نائب رئيس وزراء جمهورية روسيا الاتحادية ألكسندر نوفاك بأن الزيارات المتبادلة عززت التعاون بين المملكة وروسيا، كما تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات في مجالات التعاون والتبادل التجاري. والتباحث في عدد من الموضوعات المشتركة بين البلدين، مؤكدا ارتفاع نسبة التبادل التجاري عن العام الماضي بأكثر من 60%.

وأضاف ألكسندر نوفاك: وضعنا اليوم خارطة الطريق للتعاون المستقبلي بين البلدين، وسنوقّع عددًا من الاتفاقيات في العام المقبل، وأكدنا على ما اُتفق عليه سابقاً ووضعنا خططاً للتعامل مع حالة سوق النفط حين انتهاء جائحة كورونا، كما نعمل مع المملكة من منطلق (أوبك+) لتذليل العقبات ومن أجل استقرار أسواق النفط العالمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الطاقة ونائب الرئيس الروسي الكسندر نوفاك بعد اجتماع اللجنة السعودية الروسية المشتركية اليوم السبت.