شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة في سبيل إنهاء الأزمة اليمنية والان مع التفاصيل

السبت 19 ديسمبر 2020 رحبت المملكة العربية السعودية، اليوم، بتنفيذ الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لاتفاق الرياض وبما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني، بعد أن تم تنفيذ الترتيبات العسكرية الخاصة بخروج القوات العسكرية من (عدن) إلى خارج المحافظة، وفصل القوات العسكرية في (أبين) ونقلها إلى مواقعها المنتخبة.

وثمنت وزارة الخارجية السعودية في بيان وفقا وكالة الانباء السعودية(واس) حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه لإعادة الأمن والاستقرار، وتنفيذ اتفاق الرياض والذي يعد خطوة مهمة في سبيل بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية. واكدت الوزارة على التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، لمواصلة كافة الجهود التي تبذلها المملكة لدعم الجمهورية اليمنية بما يحقق أمنها واستقرارها وازدهارها.

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