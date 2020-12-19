شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي حاكم الفجيرة في وفاة الشيخ عبدالله الشرقي والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في وفاة الشيخ عبدالله بن حمد بن عبدالله الشرقي ـ رحمه الله ـ .

وقال الملك المفدى: " علمنا بنبأ وفاة الشيخ عبدالله بن حمد بن عبدالله الشرقي ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي ، وصادق المواساة ، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جناته ، وأن يحفظكم من كل سوء ، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في وفاة الشيخ عبدالله بن حمد بن عبدالله الشرقي ـ رحمه الله ـ .

وقال سمو ولي العهد : " تلقينا نبأ وفاة الشيخ عبدالله بن حمد بن عبدالله الشرقي ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة ، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جناته ، وأن يحفظكم من كل سوء ، إنه سميع مجيب".