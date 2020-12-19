شكرا لقرائتكم خبر عن تحضيرات انطلاق المؤتمر الصحفي بين وزير الطاقة ونائب الرئيس الروسي والان نبدء بالتفاصيل

ينطلق بعد قليل المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الطاقة الأميرعبدالعزيز بن سلمان ونائب الرئيس الروسي الكسندر نوفاك بفندق الريتز كارلتون، وذلك في إطار اجتماع اللجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.

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