شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن للمرأة رفع دعوى «العضل» إلكترونيا؟ والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أكدت وزارة العدل أنه يمكن للمرأة التقدم بدعوى عضل إلكترونيا في حال رفض وليها تزويجها، دون الحاجة للتوجه للمحكمة.
وأوضحت «العدل» أنه يمكن للمرأة في هذه الحالة التقدم بالدعوى من خلال تقديم طلبها عبر الرابط التالي https://najiz.sa/applications/landing/service/1، وعند تصنيف الدعوى الفرعي يتم كتابة «دعاوى الولاية».
وأوضحت وزارة العدل أن المحكمة تنظر في الدعوى وفق المقتضى الشرعي والنظامي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.