شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف المصري ينوه بجهود وزير «الإسلامية» في التصدي للجماعات المتطرفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ثمن وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية الدكتور محمد مختار جمعة، جهود وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في محاربة الأفكار والجماعات الضالة ومن بينها الفكر الإخواني والعناصر الإخوانية.

وقال جمعة في حوار أجرته معه جريدة الجمهورية المصرية الرسمية: لم تسقط دولة من الدول عبر التاريخ في دوائر الفوضى إلا كانت العمالة والخيانة من بعض المنتسبين إليها أحد أهم عوامل سقوطها أو وقوعها في أتون الفوضى.

وأضاف: بقراءة متأنية في محيطنا الراهن، نجد أنه لم تقع دولة من الدول في دائرة الفتنة والفوضى إلا كانت جماعة الإخوان العميلة أحد أهم عوامل هذه الفتنة والفوضى إن لم تكن وقودها المشتعل.