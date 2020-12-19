شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 158 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، عن تسجيل 158 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 149 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 351,722 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 11 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6112 حالة وفاة.