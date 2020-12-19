شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. الكشف عن حقيقة الخسف الأرضي بالعويقيلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

نفت بلدية محافظة العويقيلة بمنطقة الحددود الشمالية اليوم السبت وجود خسف أرضي بالقرب من المحافظة .

وأكدت البلدية أنه تم مباشرة الموقع واتضح انها ليست خسوف وانما هي حفريات تم حفرها من قبل اشخاص ، وقامت البلدية باتخاذ اللازم .

وكان مقطع متداول قد حذر من وجود خسوف أرضية بمنطقة صحراوية قرب العويقيلة على غير الحقيقة .