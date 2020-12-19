شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حساب المواطن يوضح مدى تأثير عمر التابع على الدعم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد برنامج حساب المواطن أن عمر التابع للمستفيد الرئيسي لا يؤثر على الدعم طالما كان مؤهلاً وانطبقت عليه معايير الإستحقاق .

كما أكد أن ذلك لا يؤثر على حساب المستفيد ، وسيشمل المستفيد الدعم ضمن مبلغ الدعم لرب الأسرة متى توفرت الشروط ، وفقاً لـ "الإخبارية ".