شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو . .. رخصة الكترونية لمن يحصل على لقاح كورونا مرتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صرح وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الله عسيري اليوم السبت بإمكانية الترخيص للقاح آخر ضد كورونا الشهر الجاري .

وقال وكيل وزارة الصحة : قد يكون هناك ترخيص للقاح آخر قبل نهاية العام ، وفقاً لـ"العربية " .

وقال أن الوزارة تدرس عددا من اللقاحات الأخرى لاستخدامها ، وأن هناك إقبال على التسجيل للتطعيم ، وتم تسجيل 347 ألف شخص للتطعيم .

وحول الرخصة الإلكترونية التي سيتم منحها لمن تناول الجرعة الثانية ، قال أن المناعة لا تبدأ مباشرةً بعد التطعيم ، وإصدار الرخصة أو الشهادة الإلكترونية مرتبط بالجرعة الثانية ، وسيتم عمل دراسات لتخفيف القيود ، ويجب أن يكون هناك 80 % مناعة للمجتمع لتخفيف القيود .

وأشار إلى أن الأزمة بدأت بالإنفراج قائلاً " إذا وصلنا لـ 80% من المناعة المجتمعية يمكن القول بتجاوز الوباء " .