شكرا لمتابعة خبر عن هيئة المقاولين: ضوابط جديدة لإصدار رخص البناء في 2021 والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت هيئة المقاولين أن إصدار رخصة البناء سيتطلب ضوابط جديدة في العام المقبل 2021 .
وقال مسؤول بهيئة المقاولين في برنامج " ياهلا " المذاع على قناة روتانا خليجية أنه لن تصدر رخصة بناء إلا إذا كان المقاول مرخص وتم التأمين على المبنى ضد العيوب لعشر سنوات .
وأضاف أنه يجب أن يقوم المقاول بالتأمين على أي عمل يقوم به عدا المشاريع الحكومية وأقلها التأمين العشري" عشر سنوات " وهو إلزامي .
وأشار أنه في حالة وجود أي عيوب أو خلل يرجع على التأمين ، ولابد من أن يكون المقاولين مرخصين لعدم الوقوع في إشكاليات ، من أجل تنظيم قطاع المقاولات .
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