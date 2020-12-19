«عقارات الدولة» تتلقى الأحد طلبات التملك إلكترونيًّا وتكشف شروط القبول

عبر «منصة إحكام»
تبدأ «هيئة عقارات الدولة»، غدًا الأحد، تلقي طلبات التملك إلكترونيًّا عبر «منصة إحكام».
ويأتي هذا بعدما نشرت الهيئة تفاصيل تعديلات قواعد وآلية النظر في طلبات تملك العقارات؛ حيث كشفت المادة الثالثة من القواعد عن شروط طلب التملك، وتضمنت أن يكون الطلب مقدمًا خلال سنة من تاريخ الـ5 من شهر جمادى الأولى للعام الحالي، وألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي نهائي، وألا يكون العقار ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها؛ شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.
يذكر أنه يتبقى يوم واحد على موعد استقبال طلبات تملك أو تعديل العقارات عبر منصة «إحكام».
وكانت الهيئة العامة لعقارات الدولة دشنت، في وقت سابق، حساب «إحكام» على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، وهو الحساب الرسمي للأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للدولة.
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