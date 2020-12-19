الصحة: ندرس الترخيص للقاح ثانٍ لكورونا قبل نهاية العام الجاري

قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبد الله عسيري، إنّه يتم دراسة عددٍ من اللقاحات الأخرى لاستخدامها بالمملكة، وقد يكون هناك ترخيص للقاح آخر قبل نهاية العام الحالي.

وتابع الدكتور عسيري،ـ قائلًا: «إذا وصلنا لـ80% من المناعة المجتمعية يمكن القول بتجاوز الوباء»، وفقًا لما ذكرته «العربية».

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