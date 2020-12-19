عسيري أكد أنه بتطعيم 80 % نتجاوز الأزمة
قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبد الله عسيري، إنّه يتم دراسة عددٍ من اللقاحات الأخرى لاستخدامها بالمملكة، وقد يكون هناك ترخيص للقاح آخر قبل نهاية العام الحالي.
وتابع الدكتور عسيري،ـ قائلًا: «إذا وصلنا لـ80% من المناعة المجتمعية يمكن القول بتجاوز الوباء»، وفقًا لما ذكرته «العربية».
اقرأ أيضا:
«الصحة»: يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية لمن حصل على لقاح كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: ندرس الترخيص للقاح ثانٍ لكورونا قبل نهاية العام الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.