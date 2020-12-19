بالفيديو.. القبض على جناة في 6 قضايا كبرى منها سرقة وتزوير فحوصات كورونا

تمكن رجال الأمن من القبض على عددٍ من الجناة في ستّ قضايا تضمنت السرقة وتزوير فحوصات كورونا وإطلاق النار، في عدة مناطق، خلال الأسبوع الماضي.

وذكر الأمن العام –عبر حسابه على تويتر- أنَّ القضايا التي تمَّ ضبط مرتكبيها كانت كالتالي:

ـ تمّ القبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا عددا من الجرائم تضمنت سرقة مركبات تحت تهديد الأسلحة البيضاء، واستخدامها في سلب المارة، وقدرت قيمة المسروقات بـ400 ألف ريال.

ـ تمَّ القبض على وافدين اثنين من الجنسية البنجلاديشية قاما بخطف وافد من بني جلدتهم، والتواصل مع ذويه في بلده الأم وطلب فدية قدرها 10 آلاف ريال مقابل إطلاق سراحه.

ـ تمَّ القبض على تنظيم عصابي مكوّن من ستة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية، قاموا بجمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها للخارج، عبر حساب بنكي يعود لكيان تجاري تعود ملكيته لمواطن.

ـ تمَّ القبض على مواطن أطلق النار على جهاز للرصد الآلي (ساهر) في أحد طرق محافظة القنفذة.

ـ تمّ القبض على مواطنين قام أحدهما بإطلاق النار بشكل عشوائي بينما قام الآخر بالتصوير والنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ـ تمّ القبض على مجموعة من الوافدين امتهنوا تزوير تقارير طبية، تتضمن سلبية عينات فحوصات فيروس كورونا، وبيعها للراغبين في السفر إلى بلدانهم من الوافدين.

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