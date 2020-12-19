الدكتور عسيري: رخصة إلكترونية للحاصلين على لقاح كورونا

أوضح وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبد الله عسيري، أنَّ الحاصلين على الجرعة الثانية من تطعيم كورونا سيتم إصدار رخصة إلكترونية لهم.

وقال الدكتور عسيري –لقناة العربية- إنَّ التطعيم بلقاح كورونا للفئة الأولى (ذات الخطورة العالية) قد يستغرق ما بين شهر إلى شهرين. موضحًا أنّه بعد تغطية هذه الفئة سيتم البدء في تطعيم الفئات الأخرى.

وأضاف الدكتور عسيري، أنَّ (347) ألف شخص من مختلف مناطق المملكة، سجلوا للتطعيم ضد كورونا حتى الآن، مضيفًا أنه قد يتم اعتماد لقاح جديد قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح أنّ المناعة لا تبدأ مباشرة بعد التطعيم، لكنها قد تستغرق من 12-14 يومًا بعد أخذ الجرعة الثانية، مشيرًا إلى الحاجة إلى المزيد من الدراسات من أجل تخفيف قيود إجراءات كورونا الاحترازية .

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