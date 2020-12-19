الحقيل يضبط ساعة المشاريع السكنية بمنطقة مكة المكرمة

تشهد مشاريع الإسكان تقدمًا ملحوظًا في نسب الإنجاز، نتيجة حرص المسؤول الأول عن ملف الإسكان الوزير ماجد الحقيل، على تفقد سير الأعمال وتفاصيل الإنجاز ومتابعة سير العمل فيها ميدانيًا، وتأكيده على ضرورة إنجاز المشاريع وفق الجداول الزمنية لها تمهيدًا لتسليمها للمواطنين.

ووقف الحقيل، خلال الأسبوع الماضي على المشاريع السكنية بمنطقة مكة المكرمة التي تحظى بأكبر عدد من المشاريع بالمقارنة من المناطق الأخرى إذ تحوي على 23 مشروع سكني بالشراكة مع القطاع الخاص توفر أكثر من 67 ألف وحدة سكنية متنوعة، بالإضافة إلى 19 مخططًا سكنيًا توفر نحو 36 ألف أرض سكنية.

واستهلَّ الحقيل جولته التفقدية بزيارة مشروع «مدينة الورود» السكني بالطائف الذي يوفر 4775 فيلا، ومخطط وادي جليل الذي يوفر نحو 6670 أرضًا سكنية، ليكمل بعدها جولته على مشاريع العاصمة المقدسة تشمل مخطط ولي العهد (9) الذي يوفر 3799 أرضًا، ومشروع جوهرة الرصيفة الذي يوفر أكثر من ألف وحدة سكنية، ليختتم بعدها جولته على مشاريع جدة حيث استمرّت الزيارة عدة أيام وقف خلالها على سير تنفيذ مشاريع عروس البحر الأحمر منها ضاحية الجوهرة (الجوهرة ريزدينس، بوفارديا ستي، فينان) التي توفر 5003 وحدات سكنية، إضافة لزيارته لمركز سكني الشامل الذي دُشن مؤخرًا على امتداد طريق الملك عبدالعزيز، تخلله إطلاق مشروع دار السمو ضمن مشروع خيالا.

وسجّل الوزير الحقيل، نجاحًا كبيرًا في ملف الإسكان، وتنظيم السوق العقاري في المملكة، خلال مدة قصيرة، مما أثمر عن رفع نسبة التملك بين السعوديين، حيث وصلت إلى 62% -حسب الأرقام التي أعلنتها هيئة الإحصاء- واستقرار أسعار السوق العقاري بفعل البرامج والمبادرات التابعة لوزارة الإسكان منها برنامج «إيجار» و«رسوم الأراضي البيضاء» الذي يهدف إلى الحدّ من الممارسات الاحتكارية للأراضي، إضافة إلى برامج «وافي» و «اتحاد الملاك» و«إتمام»، الأمر الذي لقي إشارة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده –حفظهما الله-.

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