السعودية اليوم / مصرع 12 شخصًا في اصطدام قطار بحافلة في بنجلاديش



دكا 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واس

لقي 12 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون إثر اصطدام قطار بحافلة ركاب شمال بنجلاديش.

و ذكرت شرطة بنجلاديش اليوم أن عشرة أشخاص لقوا مصرعهم في الموقع عندما صدم قطار أوتارا إكسبريس السريع الحافلة ودفع بها لمسافة نحو نصف كيلومتر على القضبان، مضيفة أن شخصين بين خمسة أشخاص أصيبوا في البداية، ثم توفيا في المستشفى.

وعلقت السلطات حركة القطارات في أجزاء من شمال بنجلاديش لساعات بعد الحادث الذي وقع على بعد أكثر من مئتي كيلومتر من شمال غربي العاصمة دكا، فيما باشرت الشرطة التحقيقات في الحادثة.

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14:21ت م

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