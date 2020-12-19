السعودية اليوم / الاتحاد الأوروبي يقدم دعمًا إنسانيًا لأثيوبيا والسودان وكينيا



بروكسل 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واس

قدّم الاتحاد الأوروبي دعمًا إنسانيًا إضافيًا للدول المتضررة من الصراع في منطقة تيغراي بأثيوبيا.

وأوضحت المفوضية الأوروبية في بروكسل في بيان أنه ولمعالجة الأزمة الإنسانية الملحة المرتبطة بالصراع في منطقة تيغراي بأثيوبيا، زاد الاتحاد الأوروبي اليوم التمويل الإنساني للمنطقة بمقدار 23.7 مليون يورو، مبينة أن تيغراي على حافة كارثة إنسانية تهدد بزعزعة استقرار الإقليم بأكمله وأنها تأتي في مقدمة الوضع الإنساني المعقد بالفعل، والذي تفاقم بشكل كبير بسبب جائحة كوفيد -19.

وقال مفوض إدارة الأزمات الأوروبي يانيز لينارتشيتش: إن التضامن الأوروبي مع المحتاجين في أثيوبيا يستمر رغم الوباء ، مؤكدًا استمرار الاتحاد الأوروبي في دعوة جميع المعنيين إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.

وأشار إلى تكثيف الاتحاد الأوروبي دعمه الإنساني للمنطقة، بما في ذلك السودان، الذي يعاني وطأة موجة اللاجئين من تيغراي.

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14:06ت م

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