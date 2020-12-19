شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : ندرس لقاحات أخرى لاستخدامها قبل نهاية العام والان نبدء بالتفاصيل

قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية د.عبدالله عسيري ، أنه يتم دراسة عددا من اللقاحات الأخرى لاستخدامها، وقد يكون هناك ترخيص للقاح آخر قبل نهاية العام.

وأضاف : "إذا وصلنا لـ 80% من المناعة المجتمعية يمكن القول بتجاوز الوباء".

وبين د. عسيري أن 347 ألف شخص سجلوا حتى الآن للحصول على اللقاح والعدد في تزايد مستمر.