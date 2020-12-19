في قبضة رجال الأمن.. عصابات سرقة المركبات وتزوير التقارير الطبية

2020-12-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

نجحت الأجهزة الأمنية في توجيه ضربات لمرتكبي العديد من الجرائم في عدد من مناطق المملكة، حيث سقط العديد منهم في قبضة الأمن خلال فترة وجيزة.

وأوضح الأمن العام في مقطع فيديو، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 3 مواطنين بالرياض، امتهنوا سرقة ‏المركبات من قائديها تحت تهديد السلاح واستخدامها في جرائم ‏أخرى، وقدرت قيمة المسروقات بـ 400 ألف ريال.‏

وأضاف أنه تم القبض على وافدين من الجنسية البنجلاديشية خطفا وافداً ‏من بني جلدتهم بالرياض، وتواصلا مع ذويه في بلاده لدفع فدية مقابل ‏إطلاق سراحه تقدر بـ 10 آلاف ريال.‏

وتابع الأمن العام أن قوات الأمن أطاحت بتنظيم عصابي مكون من 6 أشخاص ‏مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية، امتهنوا جمع ‏الأموال مجهولة المصدر وحولوها خارج المملكة عبر كيان ‏تجاري لمواطن لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية.

وأضاف أنه تم رصد مجموعة من الوافدين تخصصوا في تزوير التقارير ‏الطبية تتضمن سلبية العينات لفيروس كورونا المستجد للراغبين ‏في السفر لبلادهم من الوافدين، وتم القبض عليهم.‏

كما تم إلقاء القبض على مواطن تورط بإطلاق النار على جهاز للرصد الآلي على أحد الطرق بمحافظة القنفذة، وعلى مواطنين قام أحدهما بإطلاق النار بشكل عشوائي في الهواء، والآخر يقوم بتصوير ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

