شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يضبط قائدي مركبتين متهورين.. تعمدا «السقوط» على المسار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن «المرور السعودي» ضبط قائدي مركبتين، تعمدا التهور على أحد الطرق في جدة، ودخول كل منهما في مسار الآخر وقطع الطريق عليه، مما عرض قائدي المركبات الأخرى للخطر، دون مراعاة لأنظمة السير، عطفا على احتمالية التسبب بحوادث مرورية لا قدر الله.

— الخليج 365 (@OKAZ_online)

وجاء إعلان «المرور السعودي» القبض على قائدي المركبتين بعد بلاغ مواطن شارك مقطع فيديو عبر حسابه في «تويتر»، إذ أكد «المرور» إحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.