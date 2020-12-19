السعودية | هكذا رسم سعودي "الضوء" فوق جبال السليع

شكرا لقرائتكم هكذا رسم سعودي "الضوء" فوق جبال السليع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أراد مصور سعودي رسم أحزمة من الضوء فوق جبال "السليع" الشهيرة، مستخدماً في ذلك تقنية التصوير بطائرة "الدرون" التي تحتوي على كاميرا، حيث حققت نتائج الصور رواجاً واسعاً على وسائل الإعلام، وإشادة من نشطاء التواصل الاجتماعي.

المصور "محمد الشريف" تحدث إلى "العربية.نت" بقوله: "فكرتي في التصوير، لابد أن تكون في مكان مظلل، فاختارنا التكوين المناسب للتصوير، وتم استخدم طائرة درون مزودة بأجنحة مضيئة للاستفادة من الإضاءة، وقمنا بتحريك الطائرة حركة دائرية حول الهدف المراد تصويره، ثم وضعنا الإعدادات الخاصة بالتصوير الليلي "الرسم بالضوء" باستخدام الشتر البطيء -سرعة الغالق في الكاميرا - والتي تستغرق تقريباً ساعتين".

وأضاف: "اخترت منطقة السليع، كونها منطقة جبلية برية، تتميز بالجبال الصغيرة، الواقعة شمال الوجه بمسافة 30 كم – شمال غربي السعودية - فالجبال الصغيرة أستطيع من خلالها رفع الطائرة إلى ارتفاع بسيط، كما يعتبر الموقع مكاناً بعيداً عن إضاءة المدينة".