فريق طبي بولادة مكة ينجح في إصلاح فتق بالحجاب الحاجز لطفلة رضيعة

نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، في إصلاح فتق بالحجاب الحاجز لطفلة تبلغ من العمر 6 أيام باستخدام منظار الصدر الجراحي. جاء ذلك بقيادة رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالرحمن مغربي ومشاركة نخبة رائدة من الأطباء.

وأوضح رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالرحمن مغربي بأن هذه العملية تعد من العمليات النادرة؛ حيث تم إرجاع الأمعاء والمعدة والطحال من التجويف الصدري الأيسر، ورتق الفتحة الخلفية الموجودة بالحجاب الحاجز باستخدام منظار الصدر الجراحي.

وأردف مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور هلال المالكي قائلًا: "نظراً لندرة العملية والتي تعد تحدياً كبيراً للفريق الطبي. ولكن بفضل الله تكللت العملية بالنجاح وبدون حدوث أي مخاطر أثناء وبعد العملية وخرجت الحالة بسلام من المستشفى بعد 6 أيام من إجراء العملية وهي تتمتع بصحة ممتازة ولله الحمد".

كما ثمن الدكتور "المالكي" هذا الإنجاز لافتاً إلى سعي مستشفى الولادة والأطفال لتقديم خدمات طبية متميزة في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده. والتي يجعلها مقصداً لكثير من المرضى.