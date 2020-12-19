شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. إتلاف شحنة «كيوي» فاسدة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت الإدارة العامة للأسواق بأمانة المنطقه الشرقيه شحنة فاسدة من فاكهة الكيوي يقدر وزنها بنصف طن كانت مجهزة للبيع،حيث جرى اتلاف الكمية وتطبيق لائحة الغرامات بحق المخالف. يذكر أنه تم خلال الفترة الماضية اتلاف 62 طن من الفواكه الفاسدة خلال الجولات الرقابية.

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