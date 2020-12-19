واشنطن تقرر إغلاق آخر قنصليتين لها في روسيا

2020-12-19

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الكونغرس بأنها تعتزم إغلاق آخر قنصليتين أميركيتين متبقيتين في روسيا.

وأبلغت وزارة الخارجية المشرعين الأسبوع الماضي أنها ستغلق بشكل دائم قنصليتها في مدينة فلاديفوستوك أقصى شرق روسيا، وستعلق مؤقتًا العمليات في القنصلية في يكاترينبرغ شرقي جبال الأورال.

تم إرسال الإشعار إلى الكونغرس في 10 ديسمبر، لكنه لم يحظ باهتمام كبير في ذلك الوقت. يسبق هذا التوقيت بثلاثة أيام الظهور العلني لأخبار حول اقتحام سيبراني روسي كبير مشتبه به لأنظمة الكمبيوتر الحكومية والخاصة في الولايات المتحدة، الأمر الذي أثار مخاوف خطيرة بشأن الأمن السيبراني.

وقال إخطار الوزارة إلى الكونغرس، الذي حصلت وكالة “أسوشيتد برس” على نسخة منه، إن الإغلاقات ترجع إلى قيود وضعتها السلطات الروسية في عام 2017 على عدد الدبلوماسيين الأميركيين المسموح لهم بالعمل في البلاد.

وبعد عمليات الإغلاق، ستكون المنشأة الدبلوماسية الوحيدة للولايات المتحدة في روسيا هي السفارة في موسكو. أمرت روسيا بإغلاق القنصلية الأمريكية في سانت بطرسبرغ في عام 2018، بعد أن أمرت الولايات المتحدة بإغلاق القنصلية الروسية في سياتل في إجراءات انتقامية بشأن تسميم جاسوس روسي سابق في بريطانيا.

تم إغلاق القنصلية في فلاديفوستوك مؤقتًا في مارس بسبب جائحة فيروس كورونا، وبدأ الموظفون هناك بالفعل في إزالة المعدات والوثائق الحساسة وغيرها من العناصر. توظف القنصليات في فلاديفوستوك وإيكاترينبرغ ما مجموعه 10 دبلوماسيين أميركيين و33 موظفًا محليًا.

ولم يتم بعد تحديد التوقيت الدقيق لعمليات الإغلاق. بحسب الإشعار، سيتم نقل الموظفين الأمريكيين إلى السفارة في موسكو، في حين سيتم تسريح الموظفين المحليين. وقدرت الوزارة أن الإغلاق الدائم لقنصلية فلاديفوستوك سيوفر 3.2 مليون دولار سنويًا.

وستترك الإغلاقات الولايات المتحدة بدون تمثيل دبلوماسي في رقعة شاسعة من روسيا – في كل مكان شرق موسكو – وستشكل إزعاجًا كبيرًا للمسافرين الأمريكيين في أقصى شرق روسيا، وكذلك للروس في المنطقة الذين يسعون للحصول على تأشيرات للدخول إلى الولايات المتحدة، حيث سيتم التعامل مع جميع الخدمات القنصلية من سفارة موسكو.

واتهمت الخارجية الأمريكية، السبت، روسيا بالوقوف وراء الهجمات الإلكترونية التي ضربت إدارات وهيئات أميركية مؤخرا.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو، إنه من الواضح أن روسيا مسؤولة عن الهجوم الإلكتروني الكبير الذي طال وكالات حكوميّة أمريكيّة عدّة وأهدافًا في كل أنحاء العالم أيضًا.

وكان بومبيو أشار، الاثنين، إلى تورط موسكو في هذه الهجمات، مؤكدا أن الحكومة الروسية قامت بمحاولات متكررة لاختراق شبكات الحكومة الأميركية.

وكانت وحدة الأمن السيبراني بوزارة الداخلية الأمريكية حذرت في وقت سابق من أن الاختراق يمثل خطرا كبيرا على الحكومة الفيدرالية والقطاع الخاص.

