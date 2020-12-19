فيديو.. هيئة عقارات الدولة تبدأ تلقي طلبات التملك إلكترونياً غداً

2020-12-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

تبدأ الهيئة العامة لعقارات الدولة غدًا الأحد في استقبال طلبات تملك المواطنين للعقارات إلكترونيًّا عبر منصة إحكام ولمدة عام كامل.

يتم ذلك عبر نظام إلكتروني سيتم الإعلام عنه خلال الأيام القليلة الكاملة، كما طالبت الهيئة المواطنين المتقدمين بإرفاق كافة الطلبات الداعمة لطلبات التملك.

وتشمل شروط قبول طلب التملك، أن يكون الطلب مقدمًا خلال سنة من تاريخ 5-5-1442هـ الموافق 20-12-2020م، وألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب الصفة النهائية، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، منها حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم البحر، ومشاريع الاستزراع السمكي.

هذا بالإضافة إلى حرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المتنزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة.

ومن ضمن الشروط أيضًا ألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9/ 11/ 1387هـ.

