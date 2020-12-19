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المسند يتوقع استقرار الأجواء خلال 5 أيام: لا عواصف ثلجية ولا موجات برد
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم، أن تكون الأجواء مستقرة خلال الخمسة أيام المقبلة، وأنها لن تشهد أي موجة برد لاسعة قارسة، أو عاصفة ثلجية.
كما توقع المسند، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، احتمالية تشكل بعض السحب التي تُسقط زخات مطرية على أجزاء محدودة من القصيم وسدير والزلفي والوشم العاصمة الرياض والشرقية.
وأضاف المسند أن الحالات المطرية في المربعانية بصفة عامة تعتبر قليلة وضعيفة.
ولفت إلى درجات الحرارة الصغرى المسجلة اليوم السبت في 28 محطة بالمملكة، حيث مدينة أبها سجلت أدنى درجة حرارة صغرى بـ 10.7، ثم خميس مشيط بـ12 درجة، وطريف 13 درجة.
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