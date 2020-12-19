شكرا لقرائتكم خبر عن 680 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم «عن بُعد» بتعليم جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وسط استعدادات فنية وتنظيمية وتهيئة متكاملة، تنطلق غداً (الأحد) اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول «عن بُعد»، لـ680 ألف طالب وطالبة بمدارس تعليم جدة للعام 1442/1441.

وفيما تأتي اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام في ظروف استثنائية، طمأن المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي، أولياء الأمور والطلاب والطالبات بأن حجم الاستعدادات يعكس العناية والاهتمام المتزايدين على كافة المستويات لضمان تأدية الطلاب والطالبات اختباراتهم بيسر وسهولة ووفق منظومة عمل واضحة ودقيقة مع وضع خطة متابعة للفاقد التعليمي خلال أيام الاختبارات.

وأوضح المتحدث باسم تعليم جدة حمود الصقيران أنه تم الاستعداد للاختبارات من حيث التهيئة المناسبة للطلاب والطالبات بالبرامج الإثرائية التعريفية، وإجراء اختبارات تجريبية خلال الأسبوع الماضي، لبناء تصور واضح لدى الطالب والطالبة عن آلية الاختبار وطريقة التنفيذ عبر منصة «مدرستي»، مضيفاً أنه سيتم أيضاً تقديم الدعم الفني والنفسي من القيادات التعليمية والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات للمدارس من خلال وجودهم في المدارس طوال فترة الاختبارات لتقديم الدعم لزملائهم وزميلاتهم قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات، وكذلك تقديم الدعم الفني اللازم «عن بُعد» متى ما تطلبت الحاجة، فيما سيكون حضور المعلم والمعلمة إلى المدرسة في يوم اختبار مادتهم والعمل على تصحيح المادة الدراسية والإشراف على سير الاختبارات.

وأشار الصقيران إلى أن عدد الطلاب والطالبات الذين سيؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول 680 ألف طالب وطالبة، مؤكداً الدور المهم للأسرة في هذه الفترة الاستثنائية للاختبارات وضرورة تعاونهم وتواصلهم الكامل مع المدرسة.