شكرا لقرائتكم خبر عن تصل إلى 25 ألف ريال.. "الخليج 365" تنشر تفاصيل غرامات مكاتب العقار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وافق وزير الإسكان ماجد الحقيل على جدول المخالفات والعقوبات المتعلقة بالمكاتب العقارية بعد انتقال صلاحية الإشراف على المكاتب العقارية لوزارة الإسكان.

وجاءت الغرامات على النحو التالي:

عدم التسجيل في شبكة إيجار تكون الغرامة في المرة الأولى 500 ريال وفي المرة الثانية 1000 ريال وفي المرة الثالثة لا تتجاوز 25 ألفاً وفي المرة الرابعة قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة أو الغاء الترخيص نهائياً.

وعند عدم تسجيل عقود إيجار الوحدات العقارية من خلال شبكة إيجار تكون الغرامة في المرة الأولى 1000 ريال وفي المرة الثانية 2500 ريال وفي المرة الثالثة بما لا يتجاوز 25 ألفاً وفي المرة الرابعة قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة أو الغاء الترخيص.

وبالنسبة لمخالفة تحریر سند قبض ورقي ودون إثبات رقم وتاريخ عقد الإيجار الإلكتروني تكون الغرامة في المرة الأولى 1000 ريال وفي المرة الثانية 2500 ريال وفي المرة الثالثة بما لا يتجاوز 25 ألفاً وفي المرة الرابعة قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة أو الغاء الترخيص.

وفي حالة كانت المخالفة تجاوز عمولة البيع أو الإيجار 2.5%؜ من إيجار سنة حتى لو كان العقد لمدة أطول تكون الغرامة في المرة الأولى 3000 ريال وفي المرة الثانية 6000 ريال وفي المرة الثالثة لا يتجاوز 25 ألف وفي المرة الرابعة قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة أو الغاء الترخيص نهائياً.

وفي مخالفة عدم تحديد عمولة البيع بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري، أو عدم تحديد الطرف أو الأطراف التي تتحمل تلك العمولة تكون الغرامة في المرة الأولى 1500 ريال وفي المرة الثانية 3000 ريال وفي المرة الثالثة لا يتجاوز 25 ألف وفي المرة الرابعة قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة أو الغاء الترخيص نهائياً.

وفي مخالفة التصرف في الأموال التي استلمها المكتب من المشترين أو المستأجرين في غير الأعراض المخصصة لها تكون الغرامة في المرة الأولى 3000 ريال وفي المرة الثانية 6000 ريال وفي المرة الثالثة لا يتجاوز 25 ألف وفي المرة الرابعة قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة أو الغاء الترخيص نهائياً.

وفي مخالفة استلام أي مبالغ نقدية أو شيكات من قبل آخرين غير صاحب العقار نفسه أو صاحب المكتب أو الوكيل الشرعي المفوض بالاستلام عن صاحب المكتب تكون في المرة الأولى 1500 ريال وفي المرة الثانية 3000 ريال وفي المرة الثالثة لا تتجاوز 25 ألف وفي المرة الرابعة قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة أو الغاء الترخيص نهائياً.

كما تضمنت قائمة المخالفات والغرامات أنه في حالة قيام المكتب العقاري بمزاولة نشاط آخر غير النشاط العقاري المحدد في السجل التجاري تكون الغرامة في المرة الأولى 2000 ريال وفي المرة الثانية 4000 ريال وفي المرة الثالثة لا يتجاوز 25 ألفاً وفي المرة الرابعة قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة أو الغاء الترخيص نهائياً.

وفي مخالفة قيام المكتب العقاري ببيع أو التوسط في بيع أو تأجير أي عقار تكون ملكيته محل منازعة تكون الغرامة في المرة الأولى 2000 ريال وفي المرة الثانية 4000 ريال وفي المرة الثالثة لا يتجاوز 25 ألفاً وفي المرة الرابعة قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة أو الغاء الترخيص نهائيا.

وفي مخالفة التوسط أو بيع أي عقار دون حيازة نسخ من وثائق الملكية تكون الغرامة في المرة الأولى 2000 ريال وفي المرة الثانية 4000 ريال وفي المرة الثالثة لا يتجاوز 25 ألفاً وفي المرة الرابعة قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة أو الغاء الترخيص نهائياً.

وفي مخالفة عدم رد المستندات والصكوك إلى أصحابها عند الطلب تكون الغرامة في المرة الأولى 1000 ريال وفي المرة الثانية 2000 ريال وفي المرة الثالثة لا يتجاوز 25 ألفاً وفي المرة الرابعة قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة أو الغاء الترخيص نهائياً.

وفي مخالفة إدارة النشاط العقاري من قبل شخص غير سعودي تكون الغرامة في المرة الأولى 5000 ريال وفي المرة الثانية 10000 ريال وفي المرة الثالثة لا تتجاوز 25 ألفاً وفي المرة الرابعة قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة أو الغاء الترخيص نهائياً.

وفي عدم ممارسة النشاط العقاري في مكان مستقل ومناسب تكون الغرامة في المرة الأولى 500 ريال وفي المرة الثانية 1000 ريال وفي المرة الثالثة لا تتجاوز 25 ألفاً وفي المرة الرابعة قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة أو الغاء الترخيص نهائياً.

وفي مخالفة عدم القيد في السجل التجاري تكون الغرامة في المرة الأولى 2000 ريال وفي المرة الثانية 4000 ريال وفي المرة الثالثة لا تتجاوز 25 ألفاً وفي المرة الرابعة قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة أو الغاء الترخيص نهائياً.