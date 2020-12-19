شكرا لمتابعة خبر عن «الضمان الصحي»: عملية الشفة الأرنبية للأطفال مستثناة من وثيقة التأمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مجلس الضمان الصحي، اليوم السبت، موقف وثيقة التأمين من إجراء عملية الشفة الأرنبية للأطفال المؤمن عليهم.

وذكر المجلس أن عملية الشفة الأرنبية للأطفال مستثناة إلا في حال وجود خطر على حياة الطفل.

وأكدت على أنه تستثني وثيقة الضمان الصحي التعاوني حالات الضعف أو التشوه الخلقي، إلا إذا كانت تشكل خطورة على حياة المؤمن له.

وجاء ذلك ردًا على مواطن قال في استفساره: هل يغطي التأمين عملية الشفة الأرنبية للمولود المؤمن عليه؟