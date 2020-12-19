«الحربي» يتوقع هطول أمطار متفرقة على 3 مناطق منها القصيم

خلال الساعات القادمة
توقع الراصد الجوي، سامي عبيد عبدالله الحربي، فرصة لهطول أمطار على ثلاث مناطق، خلال الساعات القادمة.
وقال الراصد الحربي –عبر حسابه على تويتر- إن هناك فرصًا لبعض الأمطار المتفرقة، من خفيفة الى متوسطة، وذلك على شمال الرياض نحو المجمعة والزلفي وشقراء وسدير والدوادمي والغاط.
وكذلك على منطقة القصيم نحو بريدة والمذنب والنبهانية والرس، إضافة إلى المنطقة الشرقية نحو النعيرية.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم السبت، سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من شرق ووسط المملكة، ورياح نشطة على الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.
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