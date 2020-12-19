تعرف على آلية تسجيل المعلمين في اختبارات الرخص المهنية

أعلن موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب، تمكنه من تسجيل شكوى معلمي التعليم العام، لفشله في استيعاب طلباتهم في أول أيام التسجيل في اختبارات الحصول على الرخص المهنية.

وأكد معلمون، في تصريحات سابقة لـ«عاجل»، أن موقع نظام الرخصة المهنية توقف عن العمل، في أول أيام انطلاقه، مشيرين إلى أنهم لم يتمكنوا من التسجيل.

وكان عدد من المعلمين والمعلمات قد اشتكوا من وجود مشكلة في التسجيل بموقع نظام الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.

وكشف المعلمون عن فحوى رسالة تصل إليهم كلما حاولوا التسجيل، تقول: «عزيزي المعلم، عزيزتي المعلمة، نعمل بشكل مستمر على تحسين تجربة استخدامكم للنظام، سنعود من أجلكم»، فيما لم تصدر وزارة التعليم حتى الآن، أية بيانات توضح أسباب تعطل الموقع أو موعد عودته.

التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، آلية تسجيل المعلمين في نظام الرخص المهنية الجديد وهو النظام الجديد الذي أطلقته الهيئة مُسبقًا، وعلي جميع الراغبين بالتسجيل في الاختبارات المهنية من المعلمين إتباع الخطوات التالية:

- الدخول علي رابط موقع الرخص المهنية وتسجيل الدخول عبر طريق النفاذ الموحد (البيانات الخاصة بك علي بوابة نظام أبشر).

- انقر على أيقونة (الاختبارات الظاهرة في الصفحة(.

- انقر على المقر والمكان المناسب لك.

- انقر على التسجيل بالاختبار.

وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه على المعلم الراغب بالتسجيل في الاختبار تسديد مبلغ (100) ريال سعودي في خلال (24) ساعة من تقديم الطلب، مشيرة إلى أن غرامة التسجيل المتأخر تبلغ (150) ريال سعودي.

المرحلة الثالثة للرخص المهنية

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب بدأت الثلاثاء الماضي، المرحلة الثالثة من مراحل إصدار الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، وأعلنت عن فتح التسجيل في اختبارات إصدار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات الذين لم يسبق لهم دخول أو اجتياز اختبارات كفايات المعلمين وفق ما نصت عليه ضوابط الحصول على الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، وذلك عبر الرابط التالي (من هنا).

وتشمل الرخص المهنية، جميع المعلمين السعوديين وغير السعوديين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وفيما حددت الهيئة التسجيل لمعلمي التعليم الأهلي الثلاثاء الماضي، حتى يوم أمس الخميس، أعلنت عن تسجيل معلمي التعليم العام اعتباراً من اليوم (الجمعة) وحتى الخميس المقبل.

أما المعلمون الجدد؛ فيكون تسجيلهم خلال الفترة من 25 إلى 27 ديسمبر الحالي، علماً بأن اختبارات الفترة الأولى (اختبار التخصص) ستعقد خلال الفترة من 23 إلى يناير المقبل، واختبارات الفترة الثانية (الاختبار التربوي العام)، ستعقد خلال الفترة من 20 إلى 26 مارس المقبل، على أن يكون موعد إعلان النتائج وإصدار الرخصة المهنية؛ 30 مايو المقبل.

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