السعودية اليوم / السودان يسجل 356 إصابة جديدة بكورونا



الخرطوم 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واس

سجل السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 356 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها اليوم، إلى ارتفاع الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 22621 حالة، متضمنة 1425 حالة وفاة، إضافة إلى 13024 حالة تعافٍ.

// انتهى //

12:23ت م

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الخرطوم 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسسجل السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و17 وفاة، و151 حالة تعافٍ.وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها اليوم، إلى ارتفاع الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 22621 حالة، متضمنة 1425 حالة وفاة، إضافة إلى 13024 حالة تعافٍ.// انتهى //12:23ت م0027

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