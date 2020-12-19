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شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت والان مع التفاصيل
السبت 19 ديسمبر 2020
انخفضت أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 19 ديسمبر 2020، في ظل تراجع الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت، نحو 226.66 ريال (60.44 دولار)، مقابل 227.37 ريال (60.60 دولار)، في ختام تعاملات أمس.
وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) ليصل إلى 198.33 ريال (52.89 دولار)، مقابل 198.95 ريال (53.03 دولار)، عند إغلاق تعاملات الجمعة.
وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، خلال مستهل تعاملات السبت، ليصل إلى 170 ريالا (45.33 دولار)، مقابل 170.53 ريال (45.45 دولار) أمس.
سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم الجمعة، نحو 132.22 ريال (35.26 دولار).
انخفض سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية عند فتح تعاملات اليوم السبت، ليصل إلى 7,053.75 ريال (1881 دولارا)، مقابل 7,069.08 ريال (1,884.18 دولار) عند إغلاق آخر تعاملات.
وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1,586.64 ريال (423.10 دولار)، مقابل 1,591.6 ريال (424.23 دولار).
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