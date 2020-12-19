السعودية | المملكة تدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لقراءة القرآن في أفغانستان

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 58 ثانية - 12:23 مساءً, 19 ديسمبر 2020 م المناطق - الرياض أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لقراءة القرآن في إقليم غزني بجمهورية أفغانستان الإسلامية، الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات بينهم أطفال.

وجددت الوزارة رفض المملكة لتلك الأعمال الآثمة التي تتنافى مع الفطرة الإنسانية وتعاليم الديانات السماوية كافة، معربة عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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