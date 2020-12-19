شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين استهداف تجمعًا لقراءة القرآن في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل
وجددت الوزارة رفض المملكة لتلك الأعمال الآثمة التي تتنافى مع الفطرة الإنسانية وتعاليم الديانات السماوية كافة، معربة عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
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