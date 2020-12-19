شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين استهداف تجمعًا لقراءة القرآن في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لقراءة القرآن في إقليم غزني بأفغانستان، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات بينهم أطفال.

وجددت الوزارة رفض المملكة لتلك الأعمال الآثمة التي تتنافى مع الفطرة الإنسانية وتعاليم الديانات السماوية كافة، معربة عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.