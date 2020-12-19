ترحيب عربي ودولي بالدور السعودي في تشكيل الحكومة اليمنية

2020-12-19

متابعات الخليج 365 – سليم زايد – الرياض

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فصل جديد يضاف لمسيرة السعودية نحو استقرار اليمن الشقيق، وتحقيق الأمن وتوحيد صفوف مكونات الشعب، حيث لقي إعلان تشكيل الحكومة الجديدة في اليمن ترحيباً وإشادة دولية بدور الرياض.

وأكد رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، في أول تصريح له عقب إعلان تشكيل الحكومة الجديدة على تسريع استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

وقال عبدالملك إن “الحكومة الجديدة ستعمل وفق نهج مختلف وشامل يساعد على تسريع استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي”.

إشادات دولية بدور السعودية

واستكمالاً لجهود السعودية في تحقيق الأمن والاستقرار وتنفيذ اتفاق الرياض، قدمت المملكة آلية لتسريع العمل باتفاق تضمن استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ الـ 22 من يونيو الماضي.

وتكللت تلك الجهود بإعلان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء الجمعة، قراراً جمهورياً بتشكيل حكومة جديدة، بناء على اتفاق الرياض الذي رعته السعودية.

ويرأس الحكومة الجديدة التي شُكِّلَت وفقاً لاتفاق الرياض، معين عبد الملك، وتضم 24 حقيبة وزارية.

ونص القرار على تعيين أحمد عوض بن مبارك وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، والفريق الركن/ محمد علي أحمد المقدشي وزيراً للدفاع، ومعمر مطهر محمد الإرياني وزيراً للإعلام والثقافة والسياحة، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية.

ولقي إعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة إشادات دولية حيث اعتبر المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، تشكيل الحكومة اليمنية بأنه خطوة محورية نحو حل سياسي دائم للصراع.

ورحّب جريفيث، في بيان صحفي، بالتطورات الإيجابية في تنفيذ اتفاق الرياض بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة.

وهنأ المبعوث الأممي، الرئيس اليمني وأطراف اتفاق الرياض وكافة الأحزاب والمكونات السياسية التي دعمت هذه العملية وساهمت فيها، كما هنأ المملكة العربية السعودية بنجاح المفاوضات لتنفيذ الاتفاق.

كما رحب وزير الخارجية البريطاني، بتشكيل الحكومة اليمنية، قائلًا: “خطوة نحو تنفيذ اتفاق الرياض”.

ترحيب عربي

من جانبها رحبت السعودية، بتنفيذ الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض، وإعلان تشكيل حكومة كفاءات سياسية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن “المملكة ترحب بتنفيذ الترتيبات العسكرية الخاصة بخروج القوات العسكرية من (عدن) إلى خارج المحافظة، وفصل القوات العسكرية في (أبين) ونقلها إلى مواقعها المنتخبة”.

من جانبها أشادت منظمة التعاون الإسلامي بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة في اليمن.

كما أشادت الخارجية المصرية بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة تنفيذًا لبنود اتفاق الرياض، كما ثمنت القاهرة جهود السعودية في رعاية تنفيذ الاتفاق.

وأعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن ترحيب مصر بما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية يمنية تنفيذًا لبنود اتفاق الرياض، وذلك في أعقاب الانتهاء من ترتيبات الشق العسكري منه، وبما يُمثله ذلك من خطوة مهمة في سبيل التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.

ورحبت الأردن بالخطوة اليمنية التي تمت برعاية المملكة العربية السعودية، وأشادت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتنفيذ الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي بنود اتفاق الرياض.

الجدير بالذكر أنه تم استيفاء كافة الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني في اتفاق الرياض.

