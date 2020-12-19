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الإمارات: تنفيذ اتفاق الرياض خطوة لحل سياسي ينهي أزمة اليمن
متابعات الخليج 365 - الرياض
أشادت الإمارات بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية في تنفيذ اتفاق الرياض.
وأضافت الإمارات أن تنفيذ اتفاق الرياض خطوة تجاه التوصل لحل سياسي ينهي أزمة اليمن.
يذكر أن إعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة لقي إشادات دولية حيث اعتبر المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، تشكيل الحكومة اليمنية بأنها خطوة محورية نحو حل سياسي دائم للصراع.
ورحّب جريفيث، في بيان صحفي، بالتطورات الإيجابية في تنفيذ اتفاق الرياض بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة.
وهنأ المبعوث الأممي، الرئيس اليمني وأطراف اتفاق الرياض وكافة الأحزاب والمكونات السياسية التي دعمت هذه العملية وساهمت فيها، كما هنأ المملكة العربية السعودية بنجاح المفاوضات لتنفيذ الاتفاق.
كما رحب وزير الخارجية البريطاني، بتشكيل الحكومة اليمنية، قائلًا: “خطوة نحو تنفيذ اتفاق الرياض”.
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