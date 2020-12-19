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2020-12-19 الأمن العام يحذر من رسائل الفوركس: احذروا إغراءات الربح السريع متابعات الخليج 365 - الرياض جدد الأمن العام التحذير بشأن إعلانات الفوركس المشبوهة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وحذر الأمن العام المواطنين والمقيمين من خطورة التعامل مع شركات الفوركس غير المُرخصة. وقال الأمن العام في تغريدة عبر حسابه في “تويتر: “لا تستقبل أي مكالمات أو رسائل مبهمة من جهات غير رسمية”.



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