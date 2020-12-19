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المصلح يوضح حكم تأخير المرأة للصلاة بسبب أعمال البيت
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم تأخير المرأة لصلاة الظهر بسبب الانشغال بأعمال البيت.
وبين الشيخ المصلح أن مناط الحكم في الوقت، أي دخول وقت صلاة العصر وليس التوقيت بالساعة لأن التوقيت بالساعة يختلف من بلد لبلد، فإذا كان لم يدخل وقت صلاة العصر وبقي وقت لأداء صلاة الظهر فلا بأس في ذلك يجوز.
وتابع الشيخ المصلح أن الصلاة في آخر الوقت جائزة وإن كان الأفضل أن تصلي في أول الوقت لكن لو أنها انشغلت وصلت قبل خروج الوقت وأتمت الصلاة كاملة قبل خروج الوقت فلا إثم عليها.
وأضاف الشيخ المصلح “مناط الحكم هو أن تصلي قبل دخول وقت العصر وأما تأخيره إلى دخول وقت العصر فهذا من كبائر الإثم وعظائم الذنوب”.
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