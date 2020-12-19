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مصرع 8 أشخاص بانفجار داخل مستشفى في تركيا
متابعات الخليج 365 - متابعة
لقي 8 أشخاص مصرعهم وأُصيب 11 آخرون إثر انفجار بمستشفى في ولاية عنتاب جنوب شرقي تركيا.
وأفاد بيان لمكتب حاكم ولاية عنتاب أنه “اندلع حريق في وحدة العناية المركزة إثر انفجار أنبوب أكسجين في وحدة العناية المشددة بمستشفى خاص بالولاية ما أسفر عن مصرع 8 أشخاص.
وأضاف البيان أنه تم نقل 11 مريضًا آخر كانوا يتلقون العلاج في الوحدة إلى المستشفيات القريبة.
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