شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم شركة اعتدت على مصنف فكري لشخص والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عرضت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قصة انتهاك قامت بها إحدى الشركات.
وبينت الهيئة أن الشركة قامت بالاعتداء على مصنفٍ مرئي لفردٍ ووضعه في إعلان تلفزيوني دون الحصول على إذن منه بذلك، وتم تعويضه بمبلغ مالي وصل لـ30 ألف ريال وإيقاع غرامة مالية على الشركة بلغت 60 ألف ريال مع إلزام الشركة بإزالة المصنف المرئي محل الدعوى.
وأكدت الهيئة أن الحصول على أذن كتابي لاستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق يجنب الشخص أو الجهة العقوبة ويحترم حقوق الملكية الفكرية.
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