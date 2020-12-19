شكرا لقرائتكم خبر عن العمرو ينوه في يوم الشرطة العربية بمكانة رجل الأمن بالمملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نوه مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو بالمكانة التي يجدها رجل الأمن انطلاقاً من أهمية الخدمة التي يقدمها وإنسانية الرسالة التي يحملها والتي يلمسها المواطن في كل مكان وزمان على ثرى وطنه الطاهر.

وقال الفريق العمرو بمناسبة يوم الشرطة العربية الذي يصادف الـ18 من شهر ديسمبر من كل عام: «يسرني بهذه المناسبة ونيابة عن كافة منسوبي الدفاع المدني أن أتقدم ببالغ الشكر والعرفان والتقدير للقيادة الرشيدة على ما توليه من دعم واهتمام برجال الأمن، هذه الفئة من أبناء الوطن المخلصين، تقديراً لإنجازاتهم وعرفاناً بمجهودهم واعتزازاً بدورهم في حماية المجتمع وثناءً على عزائمهم التي ما لانت يوماً ليبقى الوطن حراً أبياً مصوناً من كل ما يعكّر الصفو ويعيق المسيرة».

وأعرب الفريق العمرو عن الشكر لوزير الداخلية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، على ما يقوم به من جهود متواصلة مبنية على خطط إستراتيجية باستخدام التقنية لمواكبة التطوير الأمني، ودعم مسيرة العمل في المملكة والوطن العربي؛ لتحقيق رسالة الأمن المتمثلة في حماية الأرواح والممتلكات ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وصورها. وبين أنه سعياً من الدفاع المدني لتحقيق الإستراتيجية العربية للحماية المدنية، فقد تم تنظيم أعمال الوقاية من الكوارث ومواجهتها على أسس علمية، وتطوير أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في الدول العربية للنهوض بمهماتها على أفضل وجه، وتنمية الوعي لدى المـواطنين للوقاية من الكوارث والإسهام في مواجهتها، وتعزيز التعاون بين الدول العربية، ومع دول العالم الأخرى، والمنظمات الدولية المعنية.