السعودية | السعودية تواصل حملة التطعيم لليوم الثالث.. وارتفاع عدد المسجلين لـ305 آلاف

شكرا لقرائتكم السعودية تواصل حملة التطعيم لليوم الثالث.. وارتفاع عدد المسجلين لـ305 آلاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تتواصل حملة التطعيم في السعودية بلقاح فايزر، السبت، لليوم الثالث على التوالي، وزارة الصحة دعت الجميع للتسجيل لأخذ اللقاح عبر تطبيق "صحتي" الإلكتروني.

وأظهرت إحصائية التسجيل حتى أمس الجمعة، ارتفاعا في أعداد المسجلين الذين تجاوز عددهم الثلاث مئة وخمسة آلاف شخص خلال ثلاثة أيام فقط، ما بين مواطنين ومقيمين.

في حين أفادت وزارة الصحة أن التوسع في فتح مراكز إعطاء اللقاح في باقي مناطق السعودية سيبدأ أول يناير المقبل.

وسيعطى التطعيم عبر مركز لقاحات واحد في العاصمة السعودية يضم أكثر من ست مئة سرير في الوقت الحالي، وسيتوسع ليشمل مناطق ومدنا أخرى.

30 ألف شخص يومياً

وسيكون المركز قادرا على استقبال أكثر من ثلاثين ألف شخص يومياً للراغبين في أخذ اللقاح.

وقد تلقى وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة أول جرعة من لقاح فيروس كورونا لطمأنة المواطنين والمقيمين على سلامة اللقاح.

وزارت "العربية" أول مواطن سعودي تلقى التطعيم ضد كورونا، والذي أفاد بأنه سيتلقى الجرعة الثانية بعد 21 يوما.

وكانت وصلت الدفعة الثانية من جرعات لقاح فايزر لمكافحة فيروس كورونا إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا لجميع المواطنين والمقيمين عبر تطبيق "صحتي".

وسيكون التطعيم على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى للمواطنين والمقيمين فوق 65 عاما وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، والفئة الثانية المواطنون والمقيمون ممن تجاوزوا 50 عاماً ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة، أما الفئة الثالثة فجميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.