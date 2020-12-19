شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة منع الراكب الجالس بجوار قائد المركبة من استخدام الجوال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، حقيقة ما يتم تداوله حول منع استخدام الراكب الذي يجلس بجانب قائد المركبة للجوال.

وأكدت إدارة "المرور" على عدم وجود نص بنظام المُخالفات يمنع استخدام الراكب للجوال؛ حيث نفت ما يتم تداوله عن منع الراكب من استخدام الجول، وذلك رداً على استفسار أحد الأشخاص.