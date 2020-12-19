شكرا لمتابعة خبر عن وقف الملك عبد العزيز ببحرة ييدأ إجراءات التملك لأصحاب العقارات داخل الوقف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): بدء وقف الملك الملك عبد العزيز بمحافظة بحرة إجراءات تملك المواطنين لعقاراهم الواقعة داخل حدود الوقف . بدء وقف الملك الملك عبد العزيز بمحافظة بحرة إجراءات تملك المواطنين لعقاراهم الواقعة داخل حدود الوقف . وأكدت أمانة الوقف على أهمية زيارة المواطنين للموقع الإلكنروني التالي لمعرفة الإشتراطات اللازمة والمكاتب الهنسية المعتمدة لإنهاء الإجراءات من هنــــــــــــا .

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